Зеленский опубликовал видео из Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря опубликовал видео с Авдеевки, обсудив оборонную ситуацию и потребности и передал награду.

Видео появилось в соцсетях президента.

Зеленский посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко. С командиром обсудили оборонную ситуацию и основные потребности. Также Зеленский отметил лучших воинов государственными наградами и вручил "Золотую Звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.

"Здесь жизнь борется, мы благодарны всем бойцам, каждому солдату, матросу, сержанту, каждому офицеру, которые выносят эту войну на себе. Спасибо всем вам воины! В Авдеевке вместе с командой поздравили воинов с Рождеством, с Новым годом.

Все, кто на нуле, кто защищает нашу страну. Безграничная благодарность всем родным, каждой семье наших героев и всем, кто помогает, кто работает, чтобы у ребят на фронте было все необходимое", - сказал Зеленский.