Польша: российская ракета была в небе РП 3 минуты, углубившись на 40 км территории
В Польше отчитались об инциденте, который случился утром
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Российская ракета в пятницу утром нарушила воздушное пространство Польши и все указывает на то, что она не упала на территории РП, а покинула пределы страны.
Об этом заявил после совещания с президентом Польши Анджеем Дудой начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула, передает Укринформ.
Как отметил Кукула, это была тяжелая ночь для Украины, поскольку Россия нанесла комбинированный удар с целью перегрузки системы ПВО страны. В частности, сначала были запущены беспилотники, а впоследствии нанесен ракетный удар, преимущественно с использованием самолетов. По его словам, польские военные отслеживали масштабы и направления пуска российских ракет по территории Украины.
“Одна из этих ракет пересекла польскую границу, а позже вышла за ее пределы. Все это указывает, хотя мы еще это подтверждаем и проверяем на местности”, - подчеркнул Кукула.
Он отметил, что военное командование Польши находится в координации с силами НАТО, также подтвердившим факт нарушения воздушного пространства страны российской ракетой.
В свою очередь командующий Оперативного командования ВС Польши Мацей Клиш сообщил, что польские силы контролировали всю траекторию полета ракеты. В частности, российская ракета находилась в воздушном пространстве Польши около трех минут, пролетев вглубь РП на 40 км. Происшествие случилось около восьми утра (по киевскому времени – ред.).
Он сообщил, что были задействованы все как польские, так и союзнические элементы системы ПВО.
Генерал сообщил, что хотя зафиксирована вся траектория полета ракеты по территории РП для исключения сценария ее падения, проводится прочесывание местности в районе ее пролета.
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