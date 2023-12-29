Анна Рыжикова: Может, и осталась последняя глава, но моя история еще не дописана
Украинка подвела итоги сезона
Фото: TCH
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова на своей странице в Instagram подвела итоги сезона-2023:
"Этот спортивный год не сломал меня, хоть изрядно испытывал на прочность и физически, и морально. Ровно через год, я хочу сидеть с бокалом шампанского и гордиться собой, зная, что сделала все возможное, использовала каждый шанс и добилась чего хочу. Может, и осталась последняя глава, но моя история еще не дописана", — написала спортсменка.
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