Анна Рыжикова: Может, и осталась последняя глава, но моя история еще не дописана

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова на своей странице в Instagram подвела итоги сезона-2023:

"Этот спортивный год не сломал меня, хоть изрядно испытывал на прочность и физически, и морально. Ровно через год, я хочу сидеть с бокалом шампанского и гордиться собой, зная, что сделала все возможное, использовала каждый шанс и добилась чего хочу. Может, и осталась последняя глава, но моя история еще не дописана", — написала спортсменка.

