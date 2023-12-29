  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Анна Рыжикова: Может, и осталась последняя глава, но моя история еще не дописана
В тренде

Анна Рыжикова: Может, и осталась последняя глава, но моя история еще не дописана

Общие новости

Украинка подвела итоги сезона

Анна Рыжикова: Может, и осталась последняя глава, но моя история еще не дописана

Фото: TCH

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова на своей странице в Instagram подвела итоги сезона-2023:

"Этот спортивный год не сломал меня, хоть изрядно испытывал на прочность и физически, и морально. Ровно через год, я хочу сидеть с бокалом шампанского и гордиться собой, зная, что сделала все возможное, использовала каждый шанс и добилась чего хочу. Может, и осталась последняя глава, но моя история еще не дописана", — написала спортсменка.

По теме
yellow-arrow
Польша: российская ракета была в небе РП 3 минуты, углубившись на 40 км территории
yellow-arrow
Зеленский опубликовал видео из Авдеевки
yellow-arrow
После ракетной атаки РФ в Сумах и на Черкащине прогремели взрывы
Анна Рыжикова
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости