Елена Билосюк: По рекомендации врача нуждаюсь в операции

Украинская биатлонистка Елена Билосюк не проведет ни одной гонки на международных турнирах в сезоне 2023/24.

Билосюк должна была начать сезон в Кубке IBU, однако не сумела пробежать ни одной гонки.

Как рассказала спортсменка, она имеет проблемы с коленями и нуждается в операции.

"Узнала, что по рекомендации врача нуждаюсь в операции. Еще думаю, не готова к этому. У нас зима короткая, я уже пропустила полсезона. Пока реабилитация, то мало шансов, что я буду замечена. Травма? Оба колена", - сказала биатлонистка.

"Конечно, я постараюсь как можно скорее пройти реабилитацию, чтобы хотя бы выступить на зимнем чемпионате Украины. Но о международных соревнованиях, думаю, речь не идет", - добавила Билосюк.