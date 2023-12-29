Елена Билосюк: По рекомендации врача нуждаюсь в операции
Биатлонистка рискует пропустить остаток сезона
фото - biathlon.com.ua
Украинская биатлонистка Елена Билосюк не проведет ни одной гонки на международных турнирах в сезоне 2023/24.
Билосюк должна была начать сезон в Кубке IBU, однако не сумела пробежать ни одной гонки.
Как рассказала спортсменка, она имеет проблемы с коленями и нуждается в операции.
"Узнала, что по рекомендации врача нуждаюсь в операции. Еще думаю, не готова к этому. У нас зима короткая, я уже пропустила полсезона. Пока реабилитация, то мало шансов, что я буду замечена. Травма? Оба колена", - сказала биатлонистка.
"Конечно, я постараюсь как можно скорее пройти реабилитацию, чтобы хотя бы выступить на зимнем чемпионате Украины. Но о международных соревнованиях, думаю, речь не идет", - добавила Билосюк.
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