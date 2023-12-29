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Байден: Путина нужно остановить - мы не можем подвести Украину

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Президент США призвал Конгресс срочно одобрить дополнительное финансирование для Украины

Байден: Путина нужно остановить - мы не можем подвести Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден осудил российские ракетные обстрелы Украины и призвал Конгресс срочно одобрить дополнительное финансирование для нашей страны.

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Об этом сообщает Голос Америки.

Россия обстреляла города и гражданские объекты Украины дронами, ракетами, включая ракеты с гиперзвуковыми способностями, повлекшие убийства и ранения невинных людей, говорится в заявлении.

"Это нападение стало суровым напоминанием, что даже после почти двух лет этой опустошительной войны цели Путина остаются неизменными. Он хочет стереть Украину и покорить ее народ. Его нужно остановить", - отметил Байден.

Он напомнил, что системы противовоздушной обороны, предоставленные и США, и союзниками, и партнерами, "успешно перехватили и разрушили большое количество ракет и дронов". "Американцы могут гордиться тем, что мы помогли спасти жизнь, и поддержкой, которую мы предоставили Украине в защите собственного народа, своей свободы и независимости", – заявил Байден.

Для того чтобы продолжать оказывать поддержку, необходимо, чтобы Конгресс срочно утвердил новое финансирование для Украины, подчеркнул президент США.

Он подчеркнул, что война в Украине влияет на мир, а Путин угрожает и союзникам США по НАТО, что в конечном счете может вовлечь США в войну. "Мы не можем подвести союзников. Мы не можем подвести Украину. История будет жестко судить тех, кто не ответит на зов свободы", - подчеркнул Байден.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.12.2023 в 23:08
Байден, хватит пи*деть уже! Направляй НАТО в Украину! И точка!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.12.2023 в 23:08
Байден, хватит пи*деть уже! Направляй НАТО в Украину! И точка!
Ответить
0
0

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