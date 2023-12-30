Анчелотти остается в Реале, Езерский покидает Александрию, Наполи интересуется Судаковым. Главные новости за 29 декабря

64-летний итальянский тренер продлил контракт с мадридским "Реалом" до 30 июня 2026 года. Ранее испанские СМИ сообщали, что руководство "Реала" в восторге от работы Анчелотти во главе команды. Как сообщает издание Тhе Аthletic, в соглашении прописана возможность для Карло остаться в "Реале" и на другой должности, если его уволят с поста главного тренера команды.

"Александрия" объявила о завершении сотрудничества с Владимиром Езерским. 47-летний специалист присоединился к штабу Руслана Ротаня в январе 2023 года и отвечал в команде за подготовку защитников. Он также является тренером сборной Украины U-17. Уже известно, что тренер продолжит карьеру в "Карпатах", хотя львовский клуб еще не объявил о назначении.

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"Бенфика" в матче 15-го тура чемпионата уверенно обыграла команду "Фамаликан", забив три безответных гола (3:0). Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный поединок, много работы у него не было. Смотрите по ссылке, какие оценки от SofaScore и WhoScored получил голкипер.

Чтобы, по ее же словам, "играть в футбол". Это следует из сюжета пропагандистского российского телеканала. На видео (см. по ссылке) не указаны дата или время, чтобы определить правдивость материала. Сообщается, что в телефоне у Дарьи Кравец россияне обнаружили ранее удаленные сообщение из Telegram о том, что заработанные в РФ деньги она планирует перечислить ВСУ.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино перед матчем АПЛ с "Лутоном", который состоится 30 декабря, высказался о состоянии здоровья вингера команды Михаила Мудрика. Украинец получил повреждение в предыдущем матче с "Кристал Пэлас": "Посмотрим, как он себя будет чувствовать. Перед игрой он пройдет медосмотр, и мы примем решение".

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не будет первым номером команды во второй половине текущего сезона. По данным источника, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти будет отдавать предпочтение Кепе Аррисабалаге.

"Наполи" внимательно следит за полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым, как сообщает Sport Italia. Неаполитанцы планируют усиление в зимнее трансферное окно. Руководство "Наполи" знает, что "Шахтер" будет просить за своего таланта минимум 35 миллионов евро и готов бороться с "Ювентусом" за подписание украинца.