Силы обороны ликвидировали еще 750 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
Захватчики также потеряли более сотни единиц техники
Zelenskiy Official
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Украинские защитники ликвидировали еще 750 оккупантов. Также было уничтожено 105 единиц техники захватчиков.
В целом потери агрессора с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 358 270 (+750) человек,
- танков ‒ 5969 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11053 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 8434 (+17) ед,
- РСЗО – 939 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 621 (+1) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6554 (+15),
- крылатых ракет ‒ 1708 (+88),
- кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11244 (+29) ед,
- специальной техники ‒ 1260 (+6).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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