  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны ликвидировали еще 750 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
В тренде

Силы обороны ликвидировали еще 750 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Общие новости

Захватчики также потеряли более сотни единиц техники

Силы обороны ликвидировали еще 750 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Zelenskiy Official

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Украинские защитники ликвидировали еще 750 оккупантов. Также было уничтожено 105 единиц техники захватчиков.

В целом потери агрессора с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 358 270 (+750) человек,
  • танков ‒ 5969 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11053 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 8434 (+17) ед,
  • РСЗО – 939 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 621 (+1) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6554 (+15),
  • крылатых ракет ‒ 1708 (+88),
  • кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11244 (+29) ед,
  • специальной техники ‒ 1260 (+6).
По теме
yellow-arrow
Отечественный талант в Польше. Сборная 2023 года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Центральный полузащитник
yellow-arrow
Анчелотти остается в Реале, Езерский покидает Александрию, Наполи интересуется Судаковым. Главные новости за 29 декабря
yellow-arrow
Кривбасс делал предложение болгарскому защитнику - получил отказ из-за войны в Украине
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости