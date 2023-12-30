Ночью россияне атаковали Украину 10 шахедами. Зафиксировано попадание в админздание

В ночь с 29 на 30 декабря россияне в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами. Их захватчики запустили с территории оккупированного Крыма.

“Российские оккупанты атаковали десятью БпЛА типа Shahed из мыса Чауда (Крым). Пять беспилотников сбиты противовоздушной обороной в пределах Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областей. Основной удар – прифронтовая зона Херсона”, - говорится в сообщении ПС ВСУ.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в результате попадания дрона было полностью уничтожено административное здание в Херсоне. Люди не пострадали.