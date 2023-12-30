Ночью россияне атаковали Украину 10 шахедами. Зафиксировано попадание в админздание
Очередная атака оккупантов
скриншот
В ночь с 29 на 30 декабря россияне в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами. Их захватчики запустили с территории оккупированного Крыма.
“Российские оккупанты атаковали десятью БпЛА типа Shahed из мыса Чауда (Крым).
Пять беспилотников сбиты противовоздушной обороной в пределах Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областей.
Основной удар – прифронтовая зона Херсона”, - говорится в сообщении ПС ВСУ.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в результате попадания дрона было полностью уничтожено административное здание в Херсоне. Люди не пострадали.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Силы обороны ликвидировали еще 750 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- Эффектные сэйвы Трубина. Бенфика - Фамаликан 3:0. Обзор матча и видео голов
- "Позаботимся об этом", - Баранка прокомментировал ситуацию с футболисткой Дарьей Кравец, которая пыталась въехать в РФ
- Залужный: Мне нужны люди, которые могут выполнять поставленные задачи. Кого будет государство призывать - не моя компетенция
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн