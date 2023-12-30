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Судаков: Этот год стал для меня очень продуктивным

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Действительно очень много положительных моментов

Судаков: Этот год стал для меня очень продуктивным

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник Георгий Судаков был признан болельщиками лучшим игроком "Шахтера" в 2023-м году. Футболист поделился впечатлениями от этой награды, подытожил год и вспомнил самые памятные матчи.

Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку! Также спасибо партнерам по команде - без них у меня ничего бы не получилось, это результат нашего совместного тяжелого труда. Конечно, приятно получать такие награды: для меня это гордость - играя в таком большом клубе, стать игроком года.

Кажется, этот год стал очень продуктивным: я сыграл 52 матча на официальном уровне, вместе с поединками за сборную, было много положительных эмоций. Думаю, наша команда достигла хорошего результата в этом году.

Больше всего запомнились матч за молодежную сборную Украины с Францией, победа с "Шахтером" в Лиге чемпионов над "Барселоной" и, наверное, выход в 1/8 финала Лиги Европы после победы над "Ренном".

Цели у "Шахтера" всегда одни - победа в чемпионате, победа в Кубке Украины и как можно дальше пройти в Лиге Европы. А что касается меня, то самая главная цель - помогать своей команде в каждом матче достигать положительных результатов.

В сезоне 2023/24 Судаков уже провел 18 игр за донецкий клуб. Он имеет в активе 3 гола во всех турнирах.

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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