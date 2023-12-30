  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рух объявил 10 спарринг-партнеров на сборах
В тренде

Рух объявил 10 спарринг-партнеров на сборах

Общие новости

Команды из Словении, Австрии, Боснии и Герцеговины и Сербии...

Рух объявил 10 спарринг-партнеров на сборах

Фото: ФК Рух

Новина українською

20-го января "Рух" отправится в Словению на тренировочный сбор. С 26-го по 15-е февраля львовяне сыграют 10 контрольных матчей. Интересно, что эти матчи состоятся в 5 дней, ведь "Рух" хочет играть по 2 игры в день.

Расписание:

26 января - против Домжале (Словения) и Сараево (Босния и Герцеговина)

30 января - против Штурма (Австрия) и Браво (Словения)

3 февраля - против "Гартберга" (Австрия) и Копера (Словения)

10 февраля - против Леобена (Австрия) и Мачвы (Сербия)

15 февраля - матчи против Триглава и Горицы (обе команды из Словении).

"Желто-черные" завершили год на 6-м месте УПЛ, имея в своем активе 26 очков. Базовая дата возобновления чемпионата - 24 февраля.

По теме
yellow-arrow
Милевский: Не считаю, что так важно сейчас говорить на украинском
yellow-arrow
Свитолина праздничным Щедриком поздравила украинцев с Новым годом и Рождеством. Видео
yellow-arrow
Судаков: Этот год стал для меня очень продуктивным
Рух
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости