Рух объявил 10 спарринг-партнеров на сборах
Команды из Словении, Австрии, Боснии и Герцеговины и Сербии...
Фото: ФК Рух
20-го января "Рух" отправится в Словению на тренировочный сбор. С 26-го по 15-е февраля львовяне сыграют 10 контрольных матчей. Интересно, что эти матчи состоятся в 5 дней, ведь "Рух" хочет играть по 2 игры в день.
Расписание:
26 января - против Домжале (Словения) и Сараево (Босния и Герцеговина)
30 января - против Штурма (Австрия) и Браво (Словения)
3 февраля - против "Гартберга" (Австрия) и Копера (Словения)
10 февраля - против Леобена (Австрия) и Мачвы (Сербия)
15 февраля - матчи против Триглава и Горицы (обе команды из Словении).
"Желто-черные" завершили год на 6-м месте УПЛ, имея в своем активе 26 очков. Базовая дата возобновления чемпионата - 24 февраля.
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