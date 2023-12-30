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Оккупанты нанесли более 6 ударов по Харькову. Разрушена гостиница Ярославского

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Уже известно о восьми пострадавших

Оккупанты нанесли более 6 ударов по Харькову. Разрушена гостиница Ярославского

Фото: з вільних джерел

Новина українською

В Харькове попали в жилой дом в центре города, сообщает мэр города Терехов. Там серьезные разрушения, вспыхнул пожар. Также есть разрушения гражданской инфраструктуры. Одной из таких является Kharkiv Palace Hotel, владельцем которого является Александр Ярославский.

Уже известно уже о восьми пострадавших, написал глава ОГА Синегубов. Их госпитализировали, четверо в легком состоянии, еще четверо - в среднем. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: медучреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, а также транспорта.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
30.12.2023 в 20:56
Жаль в гостинице не был сам ярославский. Решил в Лондоне переждать войну. Тварь катсапская!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.12.2023 в 20:56
Жаль в гостинице не был сам ярославский. Решил в Лондоне переждать войну. Тварь катсапская!
Ответить
0
1

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