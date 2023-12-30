АПЛ. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1. Даже гол Рашфорда не помог

Английская Премьер-лига, 20 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Тим Робинсон

Когда в последний раз "Ноттингем Форест" побеждал "Манчестер Юнайтед", семь футболистов сегодняшнего основного состава "манкунианцев" еще не родились, а из остальных четырех в школу мог пойти (по возрасту) разве что Эванс. В то же время Эрик тен Хаг выступал за "Валвейк" в статусе футболиста в 24-летнем возрасте. Да, это был далекий декабрь 1994 года. В том сезоне эти две команды боролись за медали и в итоге финишировали на пьедестале.

Сегодня ситуация для обоих коллективов гораздо хуже. Особенно для МЮ. “Манкунианцы” провели очередной ужасный матч. Однако и не стоит уменьшать достижения "лесников". Нуну Эшпириту Санту одержал вторую победу в первых своих трех матчах во главе команды. И обе победы были над участниками группового этапа Лиги чемпионов.

После просмотра первого тайма, скорее всего, ни у кого не было желания пересмотреть этот "шедевр" снова. Неяркая игра от обеих команд, малые скорости и всего один удар от гостей. Хотя нет, был еще один. На 11-й минуте Варан создал наиболее острый момент за все 45 минут, срезав мяч коленом в направлении собственных ворот. Онана был уже отыгран, но мяч к счастью для подопечных тен Хага не полетел в створ.

После перерыва все было гораздо интереснее. Хотя и во втором тайме первый действительно опасный момент создали гости – Далот попал в штангу, счет открыли "лесники". Эланга отдал на ход Монтьелю на правый фланг, тот скатил в центр и Домингес в касание пробил мимо Онана. Очень много пространства дали автору гола: опорная зона МЮ провалилась.

Lift off at the City Ground ????



Nicolas Dominguez sweeps home from fellow Argentine Gonzalo Montiel's pass to put Nott'm Forest ahead#NFOMUN pic.twitter.com/NNMAPcNfhp — Premier League (@premierleague) December 30, 2023

Чуть больше 10 минут гости страдали, но все-таки сравняли счет благодаря прессингу. Голкипер “лесников” Тернер отдал не очень удобную передачу низом вперед, которую в подкате перехватил Гарначо. Аргентинец выкатил под удар Рашфорду – тот попал в правый угол.

Еще через несколько минут Гарначо мог оформить дубль из ассистов, но острый удар Эриксена с линии штрафной потянул голкипер. Сразу хозяева снова вышли вперед.

Воспитанник МЮ Эланга снова насолил бывшему клубу. Теперь уже не предголевым пасом (как во время первого взятия ворот), а ассистом. Он сбросил под удар Гиббсу-Уайту, который попал с линии штрафной в правый угол. И снова чем-то непонятным занимался Мактоминей, освободив опорную зону. Шотландец вышел на второй тайм, но совсем не влился в игру.

Нашествие от гостей было, но назвать его "мощным" язык не поворачивается. За 20+ (с учетом дополнительного времени) минут воротам хозяев МЮ угрожал только однажды. И то, этот момент был после срезки Мурильо в свои ворота. Здесь подстраховал Тернер.

Вот так поздравили "манкунианцы" Сэра Алекса Фергюсона с завтрашним Днем рождения. Однако на МЮ сейчас нечего надеяться. Их счастье, что они еще остаются в топ-7.

А вот "Ноттингем Форест" благодаря победе поднялся на 15 место. За три матча под руководством Санта "лесники" набрали больше очков, чем за девять поединков до увольнения Купера. Прогресс.

"Ноттингем Форест" – "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Домингес 64, Гиббс-Уайт 82 – Рашфорд 78

Ноттингем Форест: Тернер – Монтьель (Уильямс 74), Ниакате, Мурильо, Айна (Тоффоло 87) – Данилу (Мангала 87), Йейтс – Эланга (Боли 87), Гиббс-Вайт, Домингес (Хадсон-Одой 79) – Вуд

Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака (Регилон 90), Варан, Эванс, Далот – Мейну (Мактоминей 46), Эриксен – Антони (Диалло 54), Фернандеш, Гарначо – Рашфорд

Предупреждения: Гиббс-Уайт 56, Мангала 88 – Далот 57, Варан 59, Гарначо 85, Эриксен 90+10