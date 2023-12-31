С упором на живую силу и артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Почти тысяча оккупантов уже не встретят 2024 год
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали еще 960 оккупантов. Также было уничтожено 154 единицы техники, в том числе 30 артиллерийских систем.
В общей сложности потери российской армии с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 359 230 (+960) человек,
- танков ‒ 5977 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11070 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 8464 (+30) ед,
- РСЗО – 943 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 623 (+2) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6591 (+37),
- крылатых ракет ‒ 1709 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11292 (+48) ед,
- специальной техники – 1268 (+8).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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