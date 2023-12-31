Костюк в первом матче сезона побеждает Богдан на старте турнира в Брисбене

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №39) успешно стартовала на турнире в австралийском Брисбене. Наша спортсменка в матче 1/32 финала соревнований победила представительницу Румынии Ану Богдан (WTA №69).

Счет матча 2-1 (4-6; 6-3; 6-3) в пользу Марта, в активе которой 9 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 3 из 11 использованных брейков, 0 из 1 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки .

В следующем раунде соревнований Костюк сыграет против нейтральной Дарьи Касаткиной (WTA №18).

Еще одна украинка Даяна Ястремская (WTA №102) начнет борьбу в новогоднюю ночь матчем против австралийки Дарьи Севилл (WTA №204).