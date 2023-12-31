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Россияне ночью атаковали Украину 49 шахедами и шестью ракетами С-300

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Более половины БПЛА удалось сбить

Россияне ночью атаковали Украину 49 шахедами и шестью ракетами С-300

A. Gusev's Photo, Pacific Press

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В ночь на 31 декабря россияне в очередной раз атаковали территории Украины с воздуха. Они запускали дроны типа "Shahed" по трем направлениям: мыс Чауда (Крым) и из России (район Приморско-Ахтарская и Курская область).

“Всего зафиксировано 49 вражеских беспилотников Shahed-136/131. Также враг нанес удар по городу Харьков шестью зенитными управляемыми ракетами С-300.

Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности в Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожье.

В разных регионах Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны, истребительной авиацией и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен 21 "шахед" врага", - говорится в отчете ПС ВСУ.

В Харьковском городском совете рассказали о повреждениях в результате этих атак. Удары на себя приняли строения в центре города. Всего известно о 21 пострадавшем.

“Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы.

В канун Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся – мы непобедимы и несокрушимы! Благодарю всех, кто помогает преодолевать последствия коварных атак”, - говорится в обращении ХГС.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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