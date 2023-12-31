Россияне ночью атаковали Украину 49 шахедами и шестью ракетами С-300
Более половины БПЛА удалось сбить
A. Gusev's Photo, Pacific Press
В ночь на 31 декабря россияне в очередной раз атаковали территории Украины с воздуха. Они запускали дроны типа "Shahed" по трем направлениям: мыс Чауда (Крым) и из России (район Приморско-Ахтарская и Курская область).
“Всего зафиксировано 49 вражеских беспилотников Shahed-136/131. Также враг нанес удар по городу Харьков шестью зенитными управляемыми ракетами С-300.
Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности в Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожье.
В разных регионах Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны, истребительной авиацией и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен 21 "шахед" врага", - говорится в отчете ПС ВСУ.
В Харьковском городском совете рассказали о повреждениях в результате этих атак. Удары на себя приняли строения в центре города. Всего известно о 21 пострадавшем.
“Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы.
В канун Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся – мы непобедимы и несокрушимы! Благодарю всех, кто помогает преодолевать последствия коварных атак”, - говорится в обращении ХГС.
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