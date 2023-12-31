На фронте погиб украинский гандболист Александр Перепилица
Вечная память героя
Информационный ресурс Ukraine Now сообщает, что на фронте погиб украинский гандболист Александр Перепилица.
Вместе со своей командой герой Украины представлял Раздельнянщину на соревнованиях разного уровня, играл на позиции защитника.
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На передовой Александр был бойцом полка "Азов", командиром минометного взвода Первой роты спецназначения.
Погиб воин во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Кременная Луганской области.
В память о нем в его родном городе Раздельное в Одесской области основали Кубок по гандболу памяти Александра Перепелицы.
Вечная память настоящему герою Украины!
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