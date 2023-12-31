Информационный ресурс Ukraine Now сообщает, что на фронте погиб украинский гандболист Александр Перепилица.

Вместе со своей командой герой Украины представлял Раздельнянщину на соревнованиях разного уровня, играл на позиции защитника.

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На передовой Александр был бойцом полка "Азов", командиром минометного взвода Первой роты спецназначения.

Погиб воин во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Кременная Луганской области.

В память о нем в его родном городе Раздельное в Одесской области основали Кубок по гандболу памяти Александра Перепелицы.