  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На фронте погиб украинский гандболист Александр Перепилица
В тренде

На фронте погиб украинский гандболист Александр Перепилица

Общие новости
Обновлено

Вечная память героя

На фронте погиб украинский гандболист Александр Перепилица

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Информационный ресурс Ukraine Now сообщает, что на фронте погиб украинский гандболист Александр Перепилица.

Вместе со своей командой герой Украины представлял Раздельнянщину на соревнованиях разного уровня, играл на позиции защитника.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

На передовой Александр был бойцом полка "Азов", командиром минометного взвода Первой роты спецназначения.

Погиб воин во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Кременная Луганской области.

В память о нем в его родном городе Раздельное в Одесской области основали Кубок по гандболу памяти Александра Перепелицы.

Вечная память настоящему герою Украины!

По теме
yellow-arrow
Бывшему тренеру Динамо Киев Мирче Луческу предложили работу в румынском клубе
yellow-arrow
Свитолина показала самые яркие моменты 2023 года. Фото
yellow-arrow
Россияне ночью атаковали Украину 49 шахедами и шестью ракетами С-300
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости