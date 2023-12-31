Свитолина показала самые яркие моменты 2023 года. Фото
Пора подводить промежуточные итоги
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Спортсменка подвела итоги 2023 года и показала самые памятные моменты из своей жизни за последние 365 дней. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Игра Миколенко в АПЛ, а Коваленко – в Серии А, провал МЮ, планы Ворсклы и Вереса. Главные новости за 30-е декабря
- Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун - Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов
- Милевский: Меня хотели подписать Порту и Фиорентина
- Свитолина праздничным Щедриком поздравила украинцев с Новым годом и Рождеством. Видео
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн