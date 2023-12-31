Свитолина показала самые яркие моменты 2023 года. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Спортсменка подвела итоги 2023 года и показала самые памятные моменты из своей жизни за последние 365 дней. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина вместе с послами United 24 прочла известный "Щедрик".