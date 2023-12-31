Бывшему тренеру Динамо Киев Мирче Луческу предложили работу в румынском клубе
Согласится ли Луческу вернуться в клуб, с которого все началось?
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Румынский "Корвинул" предложил работу Мирче Луческу. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.
По данным источника, президент "Корвинула" Дан Колеснюк подтвердил, что сделал официальное предложение о сотрудничестве с Мирчу Луческу. Отмечается, что руководство "Корвинула" согласны даже на то, чтобы Луческу был консультантом в команде.
Напомним, свою тренерскую карьеру Луческу начинал именно в "Корвинуле".
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Источник:Gazeta Sporturilor
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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