Новогоднее пожелание UA-Футбол своим читателям

Времена нынче специфические... В других условиях были бы хлопоты относительно формы, содержания, наполнения новогоднего поздравления, а в сегодняшней ситуации приходилось бороться с сомнениями относительно целесообразности его написания. Однако решили, что надо. Как ни крути, а жизнь продолжается...

Продолжается благодаря нашим Защитникам, в ряды которых, в частности, входят и члены редакции UA-Футбол. Некоторые присоединились в самом начале вторжения, а некоторые (в частности, наивысшие ее звенья) – уже в ходе календарного года, который мы сейчас провожаем. Безграничная благодарность этим людям, а также всем остальным, кто защищает наш быт. Низкий поклон.

Благодарность и нашим читателям. Это банальные, но в то же время фундаментальные вещи. Цивилизация далека от запоребрика, футбол невозможен без мяча, а любое средство массовой информации ничтожно без своей аудитории. Мы работаем для вас. Так было, так есть, и так будет всегда.

Каждый сам для себя решает, как вести себя в это время... Решили пышно праздновать? Что ж, счастливого Рождества, веселого Нового года! Приняли решение не отмечать праздники? Тоже Ваше право. А наше право и, главное, наша возможность – на мгновение перевести дыхание и оглянуться назад.

Это был, пожалуй, один из самых тяжелых годов для редакции UA-Футбол в плане изменений и внутренней организации рабочего процесса. Однако это трудности, о которых так и хочется сказать "Да столько было бы беды"... В конце концов, это трудности, которые мы преодолели, если вы читаете эти строки. Потому что если читаете – значит, вы с нами. А если вы с нами – значит, мы на своем месте.

Редакция UA-Футбол желает Вам в новом году терпения... Терпения, выдержки, взвешенности, мудрости, рациональности. Желаем вам не терять оптимизма, веры в добро, веры в победу. Но веры не слепой, а с опорой на собственные поступки. Потому что только та вера жива, которая основывается на действиях. Желаем вам сил эти действия осуществлять. На благо себе и Украине. Будьте сильны. Будьте здоровы. С Новым годом, с Рождеством Христовым!

Еще раз, с чувством благодарности нашим Героям...

Команда UA-Футбол