Киченок вышла в 1/8 финала парного турнира в Брисбене
Болеем за украинку
Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в 1/8 финала турнира серии WTA500 в австралийском Брисбене. Наша спортсменка в паре с американкой Даниэль Коллинc в поединке 1/16 финала победили японско-сербский дуэт Сюко Аояма/Александра Крунич.
Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 1 подача на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 12 использованных брейков, 6 из 8 отыгранных брейков и 0 двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований Надежда и Даниэль сыграют против нейтральных Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.
Напомним, что ранее Костюк
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