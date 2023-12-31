Киченок вышла в 1/8 финала парного турнира в Брисбене

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в 1/8 финала турнира серии WTA500 в австралийском Брисбене. Наша спортсменка в паре с американкой Даниэль Коллинc в поединке 1/16 финала победили японско-сербский дуэт Сюко Аояма/Александра Крунич.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 1 подача на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 12 использованных брейков, 6 из 8 отыгранных брейков и 0 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Надежда и Даниэль сыграют против нейтральных Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.