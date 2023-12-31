Ребров: Продолжаем поддерживать, верить в ВСУ и надеяться на лучшее
Главный тренер сборной Украины поздравил украинцев с наступающим Новым годом
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поздравил украинцев с наступающими праздниками:
"Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Хотя сегодня праздничный день, к сожалению, он очень сильно омрачен событиями этого года.
Как и в это время в прошлом году, невозможно полностью сосредоточиться на праздновании, потому что в нашей стране каждый день гибнут люди - от наших воинов на передовых, до простых гражданских людей в своих домах - непосредственно из-за действий России. Массовые обстрелы по всей Украине всего два дня назад, которые привели к дальнейшей гибели многих невинных людей, в дальнейшем напоминают об этом.
Как всегда, выражаю мою благодарность ВСУ, волонтерам и всем людям, которые помогают сохранять суверенитет страны и безопасность как можно больше людей. Продолжаем поддерживать и верить в них и надеяться на лучшее.
Слава Украине! Слава ВСУ!", - написал Ребров в своем инстаграме.
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