Ребров: Продолжаем поддерживать, верить в ВСУ и надеяться на лучшее

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поздравил украинцев с наступающими праздниками:

"Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Хотя сегодня праздничный день, к сожалению, он очень сильно омрачен событиями этого года.

Как и в это время в прошлом году, невозможно полностью сосредоточиться на праздновании, потому что в нашей стране каждый день гибнут люди - от наших воинов на передовых, до простых гражданских людей в своих домах - непосредственно из-за действий России. Массовые обстрелы по всей Украине всего два дня назад, которые привели к дальнейшей гибели многих невинных людей, в дальнейшем напоминают об этом.

Как всегда, выражаю мою благодарность ВСУ, волонтерам и всем людям, которые помогают сохранять суверенитет страны и безопасность как можно больше людей. Продолжаем поддерживать и верить в них и надеяться на лучшее.

Слава Украине! Слава ВСУ!", - написал Ребров в своем инстаграме.