Зеленский: Хочу поблагодарить всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых задачах сейчас. Всех, кто на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное обращение к нации по итогам очередных суток сопротивления российскому вторжению. Попутно глава государства поздравил с Новым годом Защитников и Защитниц.

"31 декабря второго года полномасштабной войны. Нашего сопротивления.

Накануне я подписал несколько указов – указов о почете для наших воинов, о нашей им благодарности. Почти 700 воинов.

Все из этих почти 700 воинов, отмеченных сейчас, а также медики, которые тоже отмечены и которым мы все благодарны за спасение наших военных, - все они проявили себя на передовой, в боевых бригадах, в защите наших людей и всей Украины. И 31 декабря, и 1 января, и в каждый день праздничный, и в каждый день будничный нашу Украину оберегают такие люди – такие украинцы и украинки. Сила и гордость нашего народа.

Я хочу особо поблагодарить всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых заданиях сейчас. Всех, кто на фронте. Кто защищает наше украинское небо и сейчас, в этот день. Кропивницкий и область. К сожалению, снова сегодня российские удары. И ребята будут защищать наше небо и этой ночью, и завтра.

Всем, кто лечит наших воинов, кто на дежурстве сейчас в ГСЧС Украины, в местных органах власти. И всем, кто и Новый год использует, чтобы закрыть очередной сбор для ребят на передовой.

Я благодарю каждого, кто работает и будет работать на наших оборонных предприятиях – без выходных. И всем, кто уже завтра, 1 января, не теряя времени, продолжит коммуникацию с партнерами Украины, чтобы в следующем году у нашего государства было больше сил и средств, чтобы бороться против российского зла.

Спасибо вам всем! Слава Украине!", - сказал Президент Украины.