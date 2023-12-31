  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Под обстрел в гостинице Ярославского в Харькове попали журналисты немецкого канала
В тренде

Под обстрел в гостинице Ярославского в Харькове попали журналисты немецкого канала

Общие новости

Не пострадали

Под обстрел в гостинице Ярославского в Харькове попали журналисты немецкого канала

фото з відкритих джерел

Новина українською

Вчера, тридцатого декабря, россияне ударили по Харькову. Повреждения получила гражданская инфраструктура, в частности, отель Kharkiv Palace в центре города. Она принадлежит Александру Ярославскому.

Как сообщает Ukraine NOW, получив информацию из верифицированных источников, в отеле находились журналисты немецкого телеканала ZDF. Они попали под обстрел.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Журналисты не пострадали, а вот их переводчица, которая была в холле, получила переломы – у нее сломаны ребро и позвонки. По словам менеджера отеля, всего было сдано 15 номеров. Большинство – журналистам.

Российское минобороны заявляло, что в отеле были представители Главного управления разведки и ВСУ, которые планировали недавний обстрел Белгорода. Их якобы ликвидировали. В ГУР это заявление назвали бредом.

Всего от атаки 30-го декабря в Харькове пострадали 28 человек, среди них дети и британский журналист.

По теме
yellow-arrow
В Воздушных силах ВСУ заявили, что ЗРК Patriot сбил уже 15 аэробаллистических ракет Кинжал
yellow-arrow
Президент Шахтера присоединился к поздравлениям с Новым годом
yellow-arrow
Зеленский: Хочу поблагодарить всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых задачах сейчас. Всех, кто на фронте
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости