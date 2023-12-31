Под обстрел в гостинице Ярославского в Харькове попали журналисты немецкого канала
Не пострадали
фото з відкритих джерел
Вчера, тридцатого декабря, россияне ударили по Харькову. Повреждения получила гражданская инфраструктура, в частности, отель Kharkiv Palace в центре города. Она принадлежит Александру Ярославскому.
Как сообщает Ukraine NOW, получив информацию из верифицированных источников, в отеле находились журналисты немецкого телеканала ZDF. Они попали под обстрел.
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Журналисты не пострадали, а вот их переводчица, которая была в холле, получила переломы – у нее сломаны ребро и позвонки. По словам менеджера отеля, всего было сдано 15 номеров. Большинство – журналистам.
Российское минобороны заявляло, что в отеле были представители Главного управления разведки и ВСУ, которые планировали недавний обстрел Белгорода. Их якобы ликвидировали. В ГУР это заявление назвали бредом.
Всего от атаки 30-го декабря в Харькове пострадали 28 человек, среди них дети и британский журналист.
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