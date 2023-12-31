Вчера, тридцатого декабря, россияне ударили по Харькову. Повреждения получила гражданская инфраструктура, в частности, отель Kharkiv Palace в центре города. Она принадлежит Александру Ярославскому.

Как сообщает Ukraine NOW, получив информацию из верифицированных источников, в отеле находились журналисты немецкого телеканала ZDF. Они попали под обстрел.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Журналисты не пострадали, а вот их переводчица, которая была в холле, получила переломы – у нее сломаны ребро и позвонки. По словам менеджера отеля, всего было сдано 15 номеров. Большинство – журналистам.

Российское минобороны заявляло, что в отеле были представители Главного управления разведки и ВСУ, которые планировали недавний обстрел Белгорода. Их якобы ликвидировали. В ГУР это заявление назвали бредом.

Всего от атаки 30-го декабря в Харькове пострадали 28 человек, среди них дети и британский журналист.