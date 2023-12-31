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В Воздушных силах ВСУ заявили, что ЗРК Patriot сбил уже 15 аэробаллистических ракет Кинжал

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Слово Юрию Игнату

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ЗРК Patriot сбил уже 15 аэробаллистических ракет Кинжал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат завил о том, что за время полномасштабного вторжения россии ЗРК Patriot сбил уже пятнадцать аэробаллистических ракет "Кинжал".

"Patriot способен сбивать баллистику и аэробаллистические ракеты, такие как "Кинжал". 4 мая был сбит первый "не имеющий аналогов "Кинжал" Х-47 – ракета М2. Таким образом, стартовал отсчет именно с этого времени. Потом было еще шесть, еще шесть, и сейчас имеем 15 уже "кинжалов", сбитых именно системой Patriot, это очень хорошие для нас новости", - цитирует Юрия Игната "Украинская правда".

В то же время, Игнат отметил, что имеющихся у Украины систем Patriot "мало". "Несколько батарей – это недостаточно", - отметил спикер.

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Юрий Игнат также сказал, что за время полномасштабной войны россия использовала против Украины более 7 500 ракет всех типов.

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Источник:
Українська правда
Опубликовал: Игорь Семйон
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