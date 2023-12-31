Игроки Динамо поздравили фанов с Новым годом
Видео с елками
Фото: ФК Динамо Київ
Футболисты киевского "Динамо" записали видеопоздравление с Новым годом.
Также, "Динамо" показало в двух-минутном видео каким был 2023-й год для их клуба.
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