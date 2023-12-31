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Игроки Динамо поздравили фанов с Новым годом

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Игроки Динамо поздравили фанов с Новым годом

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Футболисты киевского "Динамо" записали видеопоздравление с Новым годом.

Также, "Динамо" показало в двух-минутном видео каким был 2023-й год для их клуба.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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