В Новогоднюю ночь Россия атаковала Украину шахедами. Есть попадание в жилой дом в Одессе
Привычный террор от террористов
фото з відкритих джерел
В Новогоднюю ночь Россия атаковала Украину шахедами. Полет БПЛА наблюдался на разных направлениях, но наибольшие разрушения понесла Одесса.
Как сообщает местная ОВА, были попадания в жилой дом, на месте поднялся пожар.
"К сожалению, есть попадания обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары. В результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов есть раненые, их количество уточняется", - сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Добавим также, что опасность с воздуха наблюдалась в Киеве, Виннице, Черкассах и других городах Украины.
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