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В Новогоднюю ночь Россия атаковала Украину шахедами. Есть попадание в жилой дом в Одессе

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Привычный террор от террористов

В Новогоднюю ночь Россия атаковала Украину шахедами. Есть попадание в жилой дом в Одессе

фото з відкритих джерел

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В Новогоднюю ночь Россия атаковала Украину шахедами. Полет БПЛА наблюдался на разных направлениях, но наибольшие разрушения понесла Одесса.

Как сообщает местная ОВА, были попадания в жилой дом, на месте поднялся пожар.

"К сожалению, есть попадания обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары. В результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов есть раненые, их количество уточняется", - сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Добавим также, что опасность с воздуха наблюдалась в Киеве, Виннице, Черкассах и других городах Украины.

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Источник:
Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
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