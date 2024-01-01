  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Второе подряд поражение Арсенала в АПЛ, вероятная зарплата Судакова в Ювентусе. Главные новости за 31 декабря
В тренде

Второе подряд поражение Арсенала в АПЛ, вероятная зарплата Судакова в Ювентусе. Главные новости за 31 декабря

Общие новости

Обзор футбольных новостей последнего дня 2023 года

Второе подряд поражение Арсенала в АПЛ, вероятная зарплата Судакова в Ювентусе. Главные новости за 31 декабря

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 31 декабря

Арсенал проиграл Фулхэму

"Арсенал" в последних пяти турах АПЛ набрал всего четыре очка из 15 возможных. В воскресенье команда Микеля Артеты уступила в лондонском дерби "Фулхэму", проиграв свой третий матч в декабре. Александр Зинченко пропустил из-за травмы, а его команда ответила лишь одним мячом Саки на голы Хименеса и Декордова-Рида (1:2).

Забарный не пропустил ни одного матча первого круга

В другой игре АПЛ 31 декабря "Борнмут" уступил на выезде "Тоттенхэму" 1:3, хотя и провел хороший матч. Однако "шпоры" продемонстрировали качественную реализацию. Илья Забарный еще не пропустил ни одной минуты в новом сезоне АПЛ.

Известна вероятная зарплата Судакова в Ювентусе

Издание Tuttosport сообщило, сколько может заработать Георгий Судаков, если перейдет в "Ювентус". По данным источника, украинец может получать по контракту 1.7 млн евро в год. Отмечается, что возможный трансфер может составлять 35 миллионов евро.

Манчестер Юнайтед отправит ван де Бека в аренду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек стал еще на шаг ближе к переходу во франкфуртский "Айнтрахт". Фабрицио Романо сообщил, что английский и немецкий клубы подписали все документы для этого шага. Голландец станет футболистом "Айнтрахта" на правах аренды до конца сезона. Выкуп после ее завершения не является обязательным.

Барселона может пропустить Клубный ЧМ-2025

ФИФА пока не рассматривает участие "Барселоны" на Клубном чемпионате мира-2025. Об этом сообщает Sport.es. "Реал" уже получил приглашение на КЧМ, как победитель Лиги чемпионов 21/22. Для Примеры остается лишь одно вакантное место. Однако ФИФА не планирует приглашать "блаугранас" из-за напряженности в отношениях организации и клуба. В том числе она вызвана из-за поддержки руководством каталонцев проекта Суперлиги.

По теме
yellow-arrow
ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
В Новогоднюю ночь Россия атаковала Украину шахедами. Есть попадание в жилой дом в Одессе
yellow-arrow
Игроки Динамо поздравили фанов с Новым годом
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости