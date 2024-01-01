Второе подряд поражение Арсенала в АПЛ, вероятная зарплата Судакова в Ювентусе. Главные новости за 31 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 31 декабря

"Арсенал" в последних пяти турах АПЛ набрал всего четыре очка из 15 возможных. В воскресенье команда Микеля Артеты уступила в лондонском дерби "Фулхэму", проиграв свой третий матч в декабре. Александр Зинченко пропустил из-за травмы, а его команда ответила лишь одним мячом Саки на голы Хименеса и Декордова-Рида (1:2).

В другой игре АПЛ 31 декабря "Борнмут" уступил на выезде "Тоттенхэму" 1:3, хотя и провел хороший матч. Однако "шпоры" продемонстрировали качественную реализацию. Илья Забарный еще не пропустил ни одной минуты в новом сезоне АПЛ.

Издание Tuttosport сообщило, сколько может заработать Георгий Судаков, если перейдет в "Ювентус". По данным источника, украинец может получать по контракту 1.7 млн евро в год. Отмечается, что возможный трансфер может составлять 35 миллионов евро.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек стал еще на шаг ближе к переходу во франкфуртский "Айнтрахт". Фабрицио Романо сообщил, что английский и немецкий клубы подписали все документы для этого шага. Голландец станет футболистом "Айнтрахта" на правах аренды до конца сезона. Выкуп после ее завершения не является обязательным.

ФИФА пока не рассматривает участие "Барселоны" на Клубном чемпионате мира-2025. Об этом сообщает Sport.es. "Реал" уже получил приглашение на КЧМ, как победитель Лиги чемпионов 21/22. Для Примеры остается лишь одно вакантное место. Однако ФИФА не планирует приглашать "блаугранас" из-за напряженности в отношениях организации и клуба. В том числе она вызвана из-за поддержки руководством каталонцев проекта Суперлиги.