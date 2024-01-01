ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также уничтожено 156 единиц техники за минувшие сутки
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 01.01.24.
За воскресенье, 31 декабря, было ликвидировано еще 780 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 357520 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 156 единиц техники и вооружения. В частности, 6 танков и 17 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5983 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 11087 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 8482 (+18) ед,
- РСЗО - 943 (0) ед,
- средства ПВО - 625 (+2) ед,
- самолетов - 329 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6657 (+66) ед,
- крылатые ракеты - 1709 (0) ед,
- корабли / катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11330 (+38) ед,
- специальная техника - 1277 (+9) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗС
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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