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ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также уничтожено 156 единиц техники за минувшие сутки

ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 01.01.24.

За воскресенье, 31 декабря, было ликвидировано еще 780 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 357520 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 156 единиц техники и вооружения. В частности, 6 танков и 17 ББМ.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5983 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 11087 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 8482 (+18) ед,
  • РСЗО - 943 (0) ед,
  • средства ПВО - 625 (+2) ед,
  • самолетов - 329 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6657 (+66) ед,
  • крылатые ракеты - 1709 (0) ед,
  • корабли / катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11330 (+38) ед,
  • специальная техника - 1277 (+9) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗС
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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