ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 01.01.24.

За воскресенье, 31 декабря, было ликвидировано еще 780 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 357520 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 156 единиц техники и вооружения. В частности, 6 танков и 17 ББМ.

Потери россиян в технике:

танков - 5983 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 11087 (+17) ед,

артиллерийских систем - 8482 (+18) ед,

РСЗО - 943 (0) ед,

средства ПВО - 625 (+2) ед,

самолетов - 329 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6657 (+66) ед,

крылатые ракеты - 1709 (0) ед,

корабли / катера - 23 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11330 (+38) ед,

специальная техника - 1277 (+9) ед.