Первое января в Киеве объявлено Днем траура

Первое января 2024-го года в Киеве объявлено Днем траура. Об этом еще раньше сообщили городские власти. Такое решение было принято после массовой ракетной атаки России на Украину 29-го декабря, в результате которой погибло 27 человек.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Сообщается, что поисковая операции после ракетного удара, нанесенного россиянами 29-го декабря, продолжается до сих пор.

Как сообщалось ранее, 29-го декабря Россия осуществила крупнейшую атаку с воздуха по Украине за все время ведения войны. Было использовано около 160-ти средств воздушного нападения.