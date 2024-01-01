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Первое января в Киеве объявлено Днем траура

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В память о жертвах российского террора

Первое января в Киеве объявлено Днем траура

фото з відкритих джерел

Новина українською

Первое января 2024-го года в Киеве объявлено Днем траура. Об этом еще раньше сообщили городские власти. Такое решение было принято после массовой ракетной атаки России на Украину 29-го декабря, в результате которой погибло 27 человек.

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Сообщается, что поисковая операции после ракетного удара, нанесенного россиянами 29-го декабря, продолжается до сих пор.

Как сообщалось ранее, 29-го декабря Россия осуществила крупнейшую атаку с воздуха по Украине за все время ведения войны. Было использовано около 160-ти средств воздушного нападения.

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Источник:
КМДА
Опубликовал: Игорь Семйон
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