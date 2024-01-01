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В Новогоднюю ночь враг запустил 90 шахедов по Украине. Известно сколько целей уничтожили силы ПВО

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Защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских беспилотников

В Новогоднюю ночь враг запустил 90 шахедов по Украине. Известно сколько целей уничтожили силы ПВО

Zelenskiy Official

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В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed". Атака осуществлялась волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава - Крым, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Всего зафиксировано пуски 90 вражеских беспилотников "Shahed-136/131". Также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с ТОТ Херсонской и Запорожской областей.

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В большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога по маршруту следования беспилотников.

Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил.

В Новогоднюю ночь защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских ударных БпЛА - 87 из 90 "Shahed-136/131".

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Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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