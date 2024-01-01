В Новогоднюю ночь враг запустил 90 шахедов по Украине. Известно сколько целей уничтожили силы ПВО

В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed". Атака осуществлялась волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава - Крым, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Всего зафиксировано пуски 90 вражеских беспилотников "Shahed-136/131". Также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с ТОТ Херсонской и Запорожской областей.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога по маршруту следования беспилотников.

Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил.

В Новогоднюю ночь защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских ударных БпЛА - 87 из 90 "Shahed-136/131".