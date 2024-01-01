Леся Цуренко начала с победы выступления на турнире WTA-250 в Окленде
Удачное начало от украинки
Фото: WTA Tennis
В Окленде начался и продолжается турнир WTA-250. Свое выступление там начала и украинка Леся Цуренко.
Ее первой соперницей была американка Саша Викери. Цуренко одолела ее в двух сетах – 7:5, 6:4. Матч длился один час и двадцать девять минут.
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Отметим, что на этом турнире украинка посеяна под третьим номером.
Во втором раунде соревнований Леся Цуренко сыграет с Диан Парри, которая представляет Францию.
Окленд. Одиночный разряд. Первый раунд
Саша Викери (США) - Леся Цуренко (Украина, 3) - 5:7, 4:6
Напомним, что ранее удачно начала свое выступление на турнире в Брисбене украинка Марта Костюк.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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