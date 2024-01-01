ГУР МО Украины: В результате удара по Белгороду ликвидирован российский офицер следственного комитета

В результате удара по военным целям Белгорода 30-го декабря был ликвидирован российский офицер следственного комитета Михаил Конопицын. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"В результате удара 30-го декабря 2023-го года по военным объектам РФ ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицын. В ноябре 2023-го года его отправили в Белгород работать в составе военного следственного отдела следственного комитета РФ. До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет", - говорится в сообщении ГУР.

Отметим, что на России говорили о почти двадцати погибших и более ста раненых после удара по Белгороду.