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ГУР МО Украины: В результате удара по Белгороду ликвидирован российский офицер следственного комитета

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Воевал против нашей страны

ГУР МО Украины: В результате удара по Белгороду ликвидирован российский офицер следственного комитета

Фото - ГУР МО України

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В результате удара по военным целям Белгорода 30-го декабря был ликвидирован российский офицер следственного комитета Михаил Конопицын. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"В результате удара 30-го декабря 2023-го года по военным объектам РФ ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицын.

В ноябре 2023-го года его отправили в Белгород работать в составе военного следственного отдела следственного комитета РФ.

До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет", - говорится в сообщении ГУР.

Отметим, что на России говорили о почти двадцати погибших и более ста раненых после удара по Белгороду.

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Источник:
ГУР МО України
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Петруха
01.01.2024 в 12:09
Звиздец конописькину!
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Комментарии 1
Петруха
01.01.2024 в 12:09
Звиздец конописькину!
Ответить
0
0

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