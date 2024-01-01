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Виталий Сачко вышел в основной раунд турнира ATP 250 в Гонконге

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Украинец сумел осуществить камбэк на тай-брейке

Виталий Сачко вышел в основной раунд турнира ATP 250 в Гонконге

Фото: tennis.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 1 января Виталий Сачко вышел в основной круг турнира в Гонконге. В матче второго круга квалификации украинец обыграл Теренса Атмана из Франции.

Гонконг, Китай. Квалификация. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) - Теренс Атман (Франция, 6) 7:6(4), 6:1

Матч продлился 1 час и 29 минут. За это время украинец сделал 2 эйса, 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейкпоинтов.

На тай-брейке в первом сете украинец уступал со счётом 1-3, но затем сумел отыграться.

В первом круге основного раунда украинский теннисист проведет матч с Марком-Андреа Хюслером из Швейцарии, который также вышел в основную сетку из квалификации.

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Виталий Сачко
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