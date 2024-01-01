Виталий Сачко вышел в основной раунд турнира ATP 250 в Гонконге
Украинец сумел осуществить камбэк на тай-брейке
Фото: tennis.ua
В понедельник, 1 января Виталий Сачко вышел в основной круг турнира в Гонконге. В матче второго круга квалификации украинец обыграл Теренса Атмана из Франции.
Гонконг, Китай. Квалификация. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) - Теренс Атман (Франция, 6) 7:6(4), 6:1
Матч продлился 1 час и 29 минут. За это время украинец сделал 2 эйса, 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейкпоинтов.
На тай-брейке в первом сете украинец уступал со счётом 1-3, но затем сумел отыграться.
В первом круге основного раунда украинский теннисист проведет матч с Марком-Андреа Хюслером из Швейцарии, который также вышел в основную сетку из квалификации.
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