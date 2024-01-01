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Даяна Ястремская покидает турнир в Брисбене на старте соревнований

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Украинка не смогла составить конкуренцию Дарьи Сэвилл

Даяна Ястремская покидает турнир в Брисбене на старте соревнований

Фото: Hobart International

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 1 января украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в первом круге на турнире WTA 500 в Австралии. На старте соревнований она не смогла одолеть представительницу Австралии Дарью Сэвилл.

Брисбен, Австралия. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Дарья Сэвилл (Австралия) 0:6, 4:6

Матч продлился 1 час и 31 минуту. За это время Ястремская допустила две двойные ошибки, проиграла четыре гейма на своей подаче и не смогла реализовать ни одного из трех заработанных брейк-поинтов.

Для теннисисток эта встреча стала третьей в карьере. Во всех матчах победа была на счету Дарьи Сэвилл.

Теперь Даяне Ястремской предстоит сыграть с в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

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Даяна Ястремская
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