Глава СБУ Малюк: Российского флота в Крыму не должно быть вообще
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Морские дроны СБУ загнали российские корабли в порты базирования и возобновили работу зернового коридора.
Об этом говорится в статье Украинской Правды, как Украина отвоевывала Черное море.
"Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки", - сказал Глава СБУ Василий Малюк, добавив, что оккупантов ждут очень неприятные сюрпризы.
Президент Зеленский поставил задачу сделать так, чтобы Украина доминировала в Черном море. Для СБУ это направление – одно из приоритетных.
СБУ использует два дрона собственного производства. Первый – "Sea Baby". Он не только несет 850 кг заряда, оснащен связью стоимостью $300 тыс., но и имеет огнеметную систему. То есть способен стрелять по врагу. Второй – "Мамай" – дрон-камикадзе, который доносит 450 кг взрывчатки в любую точку Черного моря. Малюк отметил, что россияне уже вывели все серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет.
"Российского флота в Крыму не должно быть вообще", – сказал он.
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