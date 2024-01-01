Корабль, шесть самолетов и около 30 тысяч оккупантов. Генштаб подсчитал потери РФ в войне за декабрь
И еще много разной техники
Генштаб ЗСУ
За декабрь 2023 Россия в войне в Украине потеряла 29970 военных, корабль и шесть самолетов. Также ВСУ "минуснули" 3640 единиц оружия и техники.
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Об этом сообщил заместителя министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.
"В декабре 2023 года Силами обороны Украины ликвидировано около 29970 человек личного состава противника. Кроме того, нашими защитниками сбито 6 самолетов, а также 681 БПЛА и 142 вражеских ракеты", - написал он.
Кроме того, ВСУ уничтожили значительное количество вооружения и военной техники российских войск. А именно:
- 419 танков;
- 715 боевых бронированных машин;
- 551 артиллерийскую систему;
- 31 РСЗО;
- 23 установки ПВО;
- 1 корабль;
- 931 единицу автотехники;
- 140 единиц спецтехники.
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