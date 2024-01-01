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MEGOGO покажет матчи Кубка Франции и поединок за Суперкубок

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MEGOGO покажет матчи Кубка Франции и поединок за Суперкубок

фото из соцсетей

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Стриминговый сервис MEGOGO будет показывать в Украине матчи нынешнего сезона Кубка Франции.

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Матчи турнира появились в программе медиасервиса.

MEGOGO будет показывать матчи Кубка Франции начиная с 1/32 финала, когда в борьбу вступят команды элитного французского дивизиона.

Матчи 1/32 финала пройдут с 5 по 7 января.

Также сервис 3 января покажет матча за Суперкубок Франции "ПСЖ" – "Тулуза".

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Megogo
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
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