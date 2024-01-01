MEGOGO покажет матчи Кубка Франции и поединок за Суперкубок
Франции на украинском ТВ станет больше
фото из соцсетей
Стриминговый сервис MEGOGO будет показывать в Украине матчи нынешнего сезона Кубка Франции.
Читайте такжеРеал Мадрид снова попытается подписать Мбаппе
Матчи турнира появились в программе медиасервиса.
MEGOGO будет показывать матчи Кубка Франции начиная с 1/32 финала, когда в борьбу вступят команды элитного французского дивизиона.
Матчи 1/32 финала пройдут с 5 по 7 января.
Также сервис 3 января покажет матча за Суперкубок Франции "ПСЖ" – "Тулуза".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Роман Григорчук: О стиле Черноморца, уникальном случае в карьере, судьбе Салюка и Брагару и мыслях о Европе
- Грилиш - об ограблении его дома: Преступники понятия не имеют, какой вред наносят человеческим жизням
- Карло Анчелотти назвал любимый клуб детства
- "Если президент сделает нам европейский паспорт, то он может уходить": Головко - о намерении Шевченко стать президентом УАФ
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн