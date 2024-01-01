Украинский снайпер ночью из обычной винтовки ликвидировал 15 оккупантов. ВИДЕО
Видео работы снайпера опубликовала 47-я отдельная механизированная бригада
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Снайпер Сил обороны Украины смог ликвидировать около 15 шедших на штурм российских военных.
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Об этом сообщается в фейсбуке 47-й бригады.
"Так работают разведчики 47-й отдельной механизированной бригады.
После неудачного штурма на технике, подорвавшейся на минах, оккупанты снова притворились мертвыми. Дождавшись тьмы, отправились штурмовать позиции украинских защитников.
Но не дошли. Наш боец с помощью корректировки дрона ликвидировал около 15 захватчиков из обычной винтовки", - говортся в сообщении.
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