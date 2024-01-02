ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.01.24.

За понедельник, 1 января, было ликвидировано еще 810 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 360820 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 168 единиц техники и вооружения. В частности, 7 танков и 13 ББМ.

Потери россиян в технике: