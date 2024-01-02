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ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также уничтожено 168 единиц техники за минувшие сутки

ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.01.24.

За понедельник, 1 января, было ликвидировано еще 810 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 360820 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 168 единиц техники и вооружения. В частности, 7 танков и 13 ББМ.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5990 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 11100 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 8531 (+49) ед,
  • РСЗО - 945 (+2) ед,
  • средства ПВО - 626 (+1) ед,
  • самолетов - 329 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6710 (+53) ед,
  • крылатые ракеты - 1710 (+1) ед,
  • корабли / катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11365 (+35) ед,
  • специальная техника - 1284 (+7) ед.
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война с россией
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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