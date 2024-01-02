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Сегодня отмечает День рождения Александр Шовковский

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Наставнику "Динамо" исполнилось 49 лет

Сегодня отмечает День рождения Александр Шовковский

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Сегодня, 2 января, свой 49-й день рождения отмечает легендарный голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский. Всю клубную карьеру, если не считать аренды в столичный киевский "ЦСКА" и "Динамо-2", футболист провел в стане "бело-синих".

В футболке киевлян он провел 636 официальных матчей и выиграл 31 трофей. На его счету также 92 поединка за сине-желтых.

Шовковский четыре года работал помощником главного тренера национальной команды - сначала в штабе Андрея Шевченко, а затем Александра Петракова.

В начале 2023 года Александр Владимировичвернулся в "Динамо" на должность ассистента главного тренера Мирчи Луческу. А уже в ноябре, когда румынский специалист подал в отставку, Шовковский стал исполняющим обязанности, после чего, одержав несколько побед подряд, его утвердили полноценным наставником.

Также стоит добавить, что сегодня день рождения у Владислава Ващука и Евгения Левченко.

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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