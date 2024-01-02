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Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Больше всего пострадали Киев и Харьков

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Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Больше всего пострадали Киев и Харьков

t.me/cherkaskaODA

Новина українською

Утром второго января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. За последнюю неделю – это уже второй случай, ведь 29-го декабря террористами было выпущено более 150-ти воздушных целей.

На этот раз оккупанты применяли "Кинжалы", а также били комплексами С-300 по Харькову. Харьков и Киев – те города, которые понесли наибольшие разрушения в ходе этой атаки.

По самой свежей информации из Харькова от местных властей, пострадали 22 человека. Один человек погиб, остальным оказывают помощь медики.

В Киеве под ударами оказались несколько районов. В Соломенском районе загорелись два многоэтажных жилых дома. Уже 20 пострадавших – 19 из них госпитализировали. 117 жителей вывели из дома; в Подольском районе кроме газовой трубы повреждены еще магистрали водоснабжения, горят по меньшей мере 6 авто, возгорание на территории рынка.

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В Оболонском районе есть возгорание жилого дома, падение остатков на территорию нежилой застройки и складских помещений; в Дарницком районе повреждены нежилые помещения. В Печерском районе – падение обломков на крышу 9-ти этажного жилого дома, на еще один многоэтажный дом и частный дом; Шевченковский район – падение обломков на открытую территорию.

Экстренные службы работают на местах.

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Источник:
t.me/UkraineNow Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
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