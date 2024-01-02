Во время обстрела Украины одна из российских ракет упала в селе Воронежской области РФ. Есть разрушения. ВИДЕО
Бьют сами себя
фото з відкритих джерел
В ходе очередного массированного удара по Украине террористы из Российской Федерации поставили под огонь собственную территорию. Как сообщают различные паблики, опираясь на информацию очевидцев с места событий, одна из ракет упала в селе Петропавловка Воронежской области РФ.
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На видео видны разрушения. Сообщается, что там упала ракета Х-101, запущенная с Каспийского моря.
Отметим, что село Петропавловка находится в 250-ти километрах от подконтрольной Украине территории.
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Источник:Телеграм
Опубликовал: Игорь Семйон
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