Во время обстрела Украины одна из российских ракет упала в селе Воронежской области РФ. Есть разрушения. ВИДЕО

В ходе очередного массированного удара по Украине террористы из Российской Федерации поставили под огонь собственную территорию. Как сообщают различные паблики, опираясь на информацию очевидцев с места событий, одна из ракет упала в селе Петропавловка Воронежской области РФ.

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На видео видны разрушения. Сообщается, что там упала ракета Х-101, запущенная с Каспийского моря.

Отметим, что село Петропавловка находится в 250-ти километрах от подконтрольной Украине территории.