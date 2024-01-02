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Алексей Гай: Выстрелил бы я в Путина? Я верующий человек, а убивать - это грех

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"Пусть он будет сначала наказан международным судом в Гааге, а потом и Богом"

Алексей Гай: Выстрелил бы я в Путина? Я верующий человек, а убивать - это грех

Фото: ФК Олімпік

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Алексей Гай высказался относительно российского диктатора Владимира Путина.

- Если вы окажетесь перед Путиным с заряженным пистолетом, выстрелите в него?

- Я верующий человек, а убивать - это грех. Пусть он, как человек, который виновен в гибели сотен тысяч людей, будет сначала наказан международным судом в Гааге, а потом и Богом. Надеюсь, у меня такой ситуации не произойдет, и я не окажусь перед Путиным с пистолетом.

- А что бы вы ему сказали?

- Чтобы он оставил нашу страну в покое.

- Путин хуйло?

- Слава Украине!", - заявил Гай.

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Алексей Гай Владимир Путин война с россией
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ukrop68 (Львів)
02.01.2024 в 12:01
Гай,може ти,ссикло "віруюче",не втій країні живеш?!
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Комментарии 1
avatar
ukrop68 (Львів)
02.01.2024 в 12:01
Гай,може ти,ссикло "віруюче",не втій країні живеш?!
Ответить
0
0

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