Алексей Гай: Выстрелил бы я в Путина? Я верующий человек, а убивать - это грех
"Пусть он будет сначала наказан международным судом в Гааге, а потом и Богом"
Фото: ФК Олімпік
Бывший полузащитник сборной Украины Алексей Гай высказался относительно российского диктатора Владимира Путина.
- Если вы окажетесь перед Путиным с заряженным пистолетом, выстрелите в него?
- Я верующий человек, а убивать - это грех. Пусть он, как человек, который виновен в гибели сотен тысяч людей, будет сначала наказан международным судом в Гааге, а потом и Богом. Надеюсь, у меня такой ситуации не произойдет, и я не окажусь перед Путиным с пистолетом.
- А что бы вы ему сказали?
- Чтобы он оставил нашу страну в покое.
- Путин хуйло?
- Слава Украине!", - заявил Гай.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ukrop68 (Львів)
02.01.2024 в 12:01
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Коноплянка уже три месяца не получает зарплату в ЧФР Клуж - Источник
- Зеленский: Если Путин выиграет в Украине, он как животное съест вас на ужин со всеми вашими ЕС и НАТО
- АПЛ. Ливерпуль – Ньюкасл 4:2. Безумие со счастливым концом
- "Если президент сделает нам европейский паспорт, то он может уходить": Головко - о намерении Шевченко стать президентом УАФ
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1