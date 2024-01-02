МО РФ подтвердило падение своей же ракеты на территории Воронежской области
Самострел
Флаг
Утром вторника, второго января, Российская Федерация осуществила очередной массированный ракетный обстрел Украины. Однако в ходе террористического акта россияне нанесли удар по собственной же территории.
Как ранее сообщали СМИ, одна ракета упала в селе Воронежской области.
Министерство обороны РФ официально подтвердило эту информацию: "2 января около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, пострадавших нет. Повреждения получили шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов", - написали в ведомстве.
Отметим, что российские пропагандисты уже успели написать о якобы атаке ВСУ села в Воронежской области РФ, но после сообщения МО убрали сообщения.
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