Во время утренней атаки на Украину Россия использовала почти сотню воздушных средств нападения
Информация от Главнокомандующего ВСУ
фото з відкритих джерел
В ходе утреннего (второго января) массированного обстрела территории Украины Российская Федерация использовала 99 средств воздушного нападения. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"В ночь на 2-го января 2024-го года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было несколько дней назад – 29-го декабря 2023-го года.
Атакована гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара – столица Украины.
В первой волне атаковали "шахедами" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины.
Все 35 ударных БпЛА "Shahed-136/131" были уничтожены противовоздушной обороной, о чем сообщалось ранее.
Утром враг применил стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов вышли на рубежи пуска около 6.00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
С 07.30 были зафиксированы пуски десяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К.
Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера - 12-ю ракетами, которые летели по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.
С самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.
По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения – ракет различных типов.
Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушные цели:
- 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".
Спасибо нашим воинам противовоздушной обороны за работу!", - написал Главнокомандующий ВСУ.
Добавим, что в ходе атаки на Украину Россия нанесла удар и по собственной территории в Воронежской области.
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