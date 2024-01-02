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Десять Кинжалов, три калибра и почти шестьдесят российских крылатых ракет. Воздушные Силы отчитались о сбитых целях

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Десять Кинжалов, три калибра и почти шестьдесят российских крылатых ракет. Воздушные Силы отчитались о сбитых целях

Колаж - Повітряні Сили ЗСУ

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Воздушные силы ВСУ отчитались о сбитии воздушных целей, которыми Россия атаковала утром второго января территорию Украины. Как ранее сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего террористами было применено около ста средств воздушного нападения.

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"По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения: ракеты различных типов.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины, уничтожено 72 воздушные цели:

  • 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крылатые ракеты "Калибр".

"Держим небо!", - отчитались в Воздушных Силах Украины.

Добавим, что в ходе атаки на Украину Россия нанесла удар и по собственной территории в Воронежской области.

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Во время утренней атаки на Украину Россия использовала почти сотню воздушных средств нападения
война с россией
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Источник:
Повітряні Сили ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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