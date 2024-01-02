Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ: За каждую забранную жизнь Россия будет отвечать
Реакция главы государства
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар, который Россия нанесла по Украине утром второго января.
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"2 января 24-го года – и снова удар российских извергов. Почти сто ракет различных типов. По меньшей мере 70 ракет сбито. Из них почти 60 – в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий.
"Петриоты", "айрисы", "насамсы" – каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней. А за каждую забранную жизнь Россия будет отвечать.
Слава Украине!", - сказал Президент.
Отметим, что ранее Воздушные Силы сообщили, что обезвредили 72 воздушные цели россиян.
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