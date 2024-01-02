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В результате российского обстрела было повреждено жилье Киры Рудик в Киеве

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Председатель фракции Голос показала фото

В результате российского обстрела было повреждено жилье Киры Рудик в Киеве

Фото - з соцмереж

Новина українською

В результате российской атаки на Украину утром вторника, второго января, было повреждено жилье народного депутата Украины, председателя фракции "Голос" Киры Рудик. Об этом она сообщила в социальных сетях.

"Сегодня состоялся мой личный фильм ужасов. Взрывной волной накрыло мой дом. Осколки - повсюду. Окон больше нет. Поврежден фасад. Домашний уют сменил запах дыма и ада, который несет россия", - написала Рудик.

Отметим, что в ходе атаки РФ выпустила по Украине около сотни средств воздушного нападения, более 70-ти из которых ликвидировали силы ПВО.

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Источник:
Фейсбук
Опубликовал: Игорь Семйон
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