Виталий Сачко покидает турнир в Гонконге
Украинец не смог выиграть ни единого сета
Фото: ITF
Виталий Сачко завершил выступление на турнире ATP в Китае. В матче первого круга он уступил Марк-Андреа Хюслеру.
Гонконг, Китай. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) - Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) 4:6, 4:6
Матч продлился 1 час 27 минут. Сачко не реализовал четыре брейк-поинта, два из которых в десятом гейме второго сета.
Виталий пятый раз сыграл в основной сетке турнира ATP. На следующей неделе Виталий Сачко сыграет в квалификации Australian Open.
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