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Виталий Сачко покидает турнир в Гонконге

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Украинец не смог выиграть ни единого сета

Виталий Сачко покидает турнир в Гонконге

Фото: ITF

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Виталий Сачко завершил выступление на турнире ATP в Китае. В матче первого круга он уступил Марк-Андреа Хюслеру.

Гонконг, Китай. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) 4:6, 4:6

Матч продлился 1 час 27 минут. Сачко не реализовал четыре брейк-поинта, два из которых в десятом гейме второго сета.

Виталий пятый раз сыграл в основной сетке турнира ATP. На следующей неделе Виталий Сачко сыграет в квалификации Australian Open.

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Виталий Сачко
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