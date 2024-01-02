Виталий Сачко покидает турнир в Гонконге

Виталий Сачко завершил выступление на турнире ATP в Китае. В матче первого круга он уступил Марк-Андреа Хюслеру.

Гонконг, Китай. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) 4:6, 4:6

Матч продлился 1 час 27 минут. Сачко не реализовал четыре брейк-поинта, два из которых в десятом гейме второго сета.

Виталий пятый раз сыграл в основной сетке турнира ATP. На следующей неделе Виталий Сачко сыграет в квалификации Australian Open.