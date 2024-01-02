Россияне били по Киеву ракетами Х-101, сделанными в 4 квартале 2023 года. ФОТО

Войска РФ во время массированной ракетной атаки 2 января применили ракету X-101, изготовленную в четвертом квартале 2023 года.

Об этом пишет издание Defense Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот факт демонстрирует, что столь длительная пауза в массированных ракетных ударах по нашей стране действительно была связана именно с тем, что рашисты хотели накопить соответствующий запас воздушных средств нападения, необходимый для масштабной ударной кампании.

"Обычно на возможное время изготовления рашистских КР указывает десятизначный серийный номер, который наносится на все части конструкции вражеских ракет. Такая маркировка при этом позволяет узнать происхождение комплектующих к КР, поэтому, например, в январе 2023 года фиксировался специфический способ "маскировки" российских Х-101 – рашисты там просто болгаркой стирали серийные номера.

Теперь же захватчики действуют гораздо хитрее, и начали наносить на свои ракеты такие серийные номера, чтобы их было сложно дешифровать. Ибо, например, если взглянем на фото сбитого российского Х-101 выше, то увидим, что первые 6 цифр ее серийного номера – это сплошная "абракадабра".

"315" – так начинаются серийные номера для ракет, изготовленных ориентировочно в 2023 году, а "263" – так начинались серийные номера Х-101, изготовленных вообще после 2020 года. Как ни странно, указание на 4 квартал 2023 года как время изготовления сбитой Х-101, "зашито" вообще в цифре 9 (другими словами, от седьмой цифры в серийном номере надо отнять "5", и так получится номер квартала, в котором изготовлена ракета)", - объяснили авторы материала.

Журналисты отмечают, что россияне пытаются скрывать возможное происхождение комплектующих для производства крылатых ракет для ударов по Украине.

"То, что рашисты сегодня применили Х-101, изготовленную в 4 квартале 2023 года, отнюдь не означает, что ракетный арсенал в РФ иссякает. Но может демонстрировать, что темп текущего производства – это будет один из параметров, который будет влиять на интервалы между возможными последующими ударами рашистов", - подытожили в Defense Express.