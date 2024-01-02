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Россияне били по Киеву ракетами Х-101, сделанными в 4 квартале 2023 года. ФОТО

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Рашисты хотели накопить соответствующий запас воздушных средств нападения, необходимый для масштабной ударной кампании

Россияне били по Киеву ракетами Х-101, сделанными в 4 квартале 2023 года. ФОТО

defence-ua.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Войска РФ во время массированной ракетной атаки 2 января применили ракету X-101, изготовленную в четвертом квартале 2023 года.

Об этом пишет издание Defense Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот факт демонстрирует, что столь длительная пауза в массированных ракетных ударах по нашей стране действительно была связана именно с тем, что рашисты хотели накопить соответствующий запас воздушных средств нападения, необходимый для масштабной ударной кампании.

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"Обычно на возможное время изготовления рашистских КР указывает десятизначный серийный номер, который наносится на все части конструкции вражеских ракет. Такая маркировка при этом позволяет узнать происхождение комплектующих к КР, поэтому, например, в январе 2023 года фиксировался специфический способ "маскировки" российских Х-101 – рашисты там просто болгаркой стирали серийные номера.

Теперь же захватчики действуют гораздо хитрее, и начали наносить на свои ракеты такие серийные номера, чтобы их было сложно дешифровать. Ибо, например, если взглянем на фото сбитого российского Х-101 выше, то увидим, что первые 6 цифр ее серийного номера – это сплошная "абракадабра".

"315" – так начинаются серийные номера для ракет, изготовленных ориентировочно в 2023 году, а "263" – так начинались серийные номера Х-101, изготовленных вообще после 2020 года. Как ни странно, указание на 4 квартал 2023 года как время изготовления сбитой Х-101, "зашито" вообще в цифре 9 (другими словами, от седьмой цифры в серийном номере надо отнять "5", и так получится номер квартала, в котором изготовлена ракета)", - объяснили авторы материала.

Журналисты отмечают, что россияне пытаются скрывать возможное происхождение комплектующих для производства крылатых ракет для ударов по Украине.

"То, что рашисты сегодня применили Х-101, изготовленную в 4 квартале 2023 года, отнюдь не означает, что ракетный арсенал в РФ иссякает. Но может демонстрировать, что темп текущего производства – это будет один из параметров, который будет влиять на интервалы между возможными последующими ударами рашистов", - подытожили в Defense Express.

Россияне били по Киеву ракетами Х-101, сделанными в 4 квартале 2023 года. ФОТО - изображение 1Россияне били по Киеву ракетами Х-101, сделанными в 4 квартале 2023 года. ФОТО - изображение 2
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